İçişleri Bakanı Yerlikaya Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret etti: Teröristlerin son çırpınışları

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerin Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret etti.
Polislere "geçmiş olsun" dileklerini ileten, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Yerlikaya, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğunu söyledi.
Demirel ailesi ile de görüştüklerini bildiren Yerlikaya, sonrasında diğer yaralı polis memuru Karataş'ı ziyaret ettiğini söyledi.
Ailesi Erzurum'dan gelen Karataş'ın da moralinin yerinde olduğunu bildiren Yerlikaya, "Küçük bir operasyon geçirdi. Operasyonunun başarılı olduğunu öğrendik." bilgisini verdi.
Yaralı polis memurlarının durumlarının yakından takip edildiğini bildiren Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan için bugün Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldıklarını hatırlattı.
Bozlağan'a rahmet, ailesine sabır dileklerini ifade eden Yerlikaya, "Eşini, annesini, 6 aylık yavrusunu görünce çok duygulandım." dedi.
Menfur saldırı girişimi sonrasında İçişleri Bakanlığına geçmiş olsun dileklerini ileten, kahraman polisleri tebrik eden herkese teşekkür eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin duaları bizimle olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle, güvenlik güçlerimiz sıkıntı çekmeyecek, onları onurlandırmaya, gururlandıramaya devam edecek." dedi.
Bir gazetecinin saldırıya yönelik soruşturmaya ilişkin sorusu üzerine Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.