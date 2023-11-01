İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin bilmesini isterim ki; Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir" dedi.

"İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı." diyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: