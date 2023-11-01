İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin bilmesini isterim ki; Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir" dedi.
309 düzensiz göçmen yakalandı
"İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı." diyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bin 257 ve İl Göç İdaresi personelimizin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.
Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum."
Yerlikaya, "Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" açıklamasında bulundu.