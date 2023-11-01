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İzmir'de düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de, Basmane bölgesi başta olmak üzere düzenlenen 'Kalkan' operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.

Halil Akkoç
09:03 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:59 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin bilmesini isterim ki; Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir" dedi.

309 düzensiz göçmen yakalandı

"İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı."
diyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bin 257 ve İl Göç İdaresi personelimizin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.

Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309’unun düzensiz göçmen oldukları tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum."

Yerlikaya,
"Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız"
açıklamasında bulundu.
#Ali Yerlikaya
#Basmane
#İzmir
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