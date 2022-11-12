İçişleri Bakanlığı: 11 ayda 101 bin 574 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, 2022 yılında 248 bin 727 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtilerek, "2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 712 bin 148 olmuştur.





Doğu ve güney sınırlarımızdaki göç baskısı yani ülkeye kaçak giriş denemeleri, alınan tedbirler sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 36 azalmıştır. Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 206 bin 732 olarak kayıtlara geçmiştir. Sınır dışı işlemlerimiz de hız kesmeden devam etmektedir. Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 101 bin 574 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 152 artmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 212, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 32 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 190 artmıştır" denildi.

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'BAŞARI ORANI YÜZDE 69'A YÜKSELDİ'

2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise 427 bin 83’e ulaştığı kaydedilerek, "2022 yılında Afganistan’a düzenlenen 217 charter (özel uçak) seferi ile 41 bin 185 ve tarifeli uçuşlarla 15 bin 989 olmak üzere toplam 57 bin 174 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Pakistan’a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 11 bin 195 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir. Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan ülkemiz, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirmektedir. 2021 yılında AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30’u sınır dışı edilmiştir. Böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 olmuştur. Ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise 2022 yılı içerisinde toplam yakalamalardan; illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 69’a yükselmiştir" açıklaması yapıldı.



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Geri gönderme merkezlerinin sayısının 30’a, kapasitenin ise 20 bin 540’a yükseltildiği belirtilerek, "Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bırakmıştır. Halihazırda geri gönderme merkezlerimizde 103 farklı uyruktan 18 bin 773 yabancı idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam etmektedir" denildi.

GÜNDEM Ankara'da yakalanan 36 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

GÜNDEM Türkiye genelinde yakalanan 221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi