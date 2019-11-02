Gündem İçişleri Bakanlığı 14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: 14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor

İçişleri Bakanlığı: 14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor

İçişleri Bakanlığı trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişlerine 14 bin 716 kişi daha ekleneceğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce &quot;Fahri Trafik Müfettişliği&quot; görevi verilebiliyor.
Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce "Fahri Trafik Müfettişliği" görevi verilebiliyor.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce "Fahri Trafik Müfettişliği" görevi verilebiliyor. İçişleri Bakanlığı da, trafik güvenliği sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini ekleyecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısına 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, bu sayıyı 34 bin 716’ya çıkaracak.

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Tamamen gönüllülük esasına göre

  • Fahri trafik müfettişleri tamamen gönüllülük esasına göre bu görevi yerine getiriyor. Tespit ettikleri kural ihlallerine karşı tutanak tutabiliyor, bu tutanakları elden trafik birimlerine ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 gün içerisinde teslim ediyor.

Yer ve zaman kısıtlaması olmayan bu müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebiliyor, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerde bulunabiliyor. Ancak bu müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olama, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmuyor.

Kimler fahri müfettiş olabiliyor?

  • Fahri trafik müfettişi olabilmek için en az 40 yaşında, yüksek okul mezunu, en az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olmak, müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş düzenleme: Ceza kesmeyen müfettişlerin belgeleri iptal edilebilecek
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş düzenleme: Ceza kesmeyen müfettişlerin belgeleri iptal edilebilecek

Başvuru sırasında belge götürme işine son verildi

Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler, ikametlerinin bulunduğu ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine müracaat edebiliyor. Başvuru sırasında T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, sabıka kaydı olmadığı beyanı, sürücü belgesi bilgileri, öğrenim durumu belgelerini yanlarında götürmelerine artık gerek kalmadı. İstenen bu belgeler ilgili kurumların sisteminden online olarak alınabiliyor. Bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulamasının yapılamadığı durumlarda ise başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilecek.

Bir yıl tutanak tutmayanın görevi sonlandırabilecek
Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayıyla sonlandırılabilecek.

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