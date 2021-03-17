İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüler

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

2021'de 35 terörist teslim oldu

Böylelikle bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.

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