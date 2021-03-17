Gündem İçişleri Bakanlığı 4 PKKlı daha teslim oldu
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021 içinde teslim olan terörist sayısı 35'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüler

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

2021'de 35 terörist teslim oldu

Böylelikle bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.

İki terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha teslim oldu
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