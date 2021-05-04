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Gündem İçişleri Bakanlığı 7 milyon 30 bin 446 kişiye çalışma izni verildi
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 30 bin 446 kişiye çalışma izni verildi

İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi çıkaran kişi sayısını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “çalışma izni muafiyet” belgesi düzenlenmiştir" denildi.

Haber Merkezi İHA DHA
İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 30 bin 446 kişiye çalışma izni verildi
Arşiv

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma sürecinin 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona ereceği hatırlatıldı.

Bu süreçte, şu ana kadar muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik e-Devlet üzerindeki İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 'çalışma izni muafiyet belgesi' düzenlendiği belirtildi.

Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-Başvuru sisteminden 'çalışma izni muafiyet belgesi' alınamayan durumlarda, işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formlarının ise 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağı kaydedildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere, ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında, 99 bin 160 personelle devam edildiği belirtildi.


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