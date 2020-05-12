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Gündem İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
ANKARA

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, "Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, Çaykur'a kayıtlı çay üreticileri 19 Mayıs gece yarısından itibaren, çay bahçelerinin bulunduğu illere izin belgesi alarak gidebilecek. Çay üreticileri 14 gün boyunca, belirlenen alanlar dışında bulunmayacağına, Kovid-19 tedbirlerine uyacağına dair taahhütte bulunacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 'çay üretici ve müstahsillerinin seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderdi. Seyahat kısıtlaması kapsamında yer alan ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticileri, ilk kesim yaş çay hasadı için seyahat izin belgesi almak şartıyla seyahat edebilecek.

Bakanlıktan paylaşılan genelgeye göre; giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerde ikamet eden ve ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticileri, 2020 yılı ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs saat 00.00'ten itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere seyahat izin belgesi almak şartı ile seyahat edebilecek.

Çay hasadı için izin belgesi başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Destek Sistemi üzerinden 14 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren başlayacak. Seyahat izin belgesi almak için sadece ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticileri başvuruda bulunabilecek. Çay üreticileri ve müstahsillerinin zorunlu refakatindekiler ve çay üreticilerinin ulaşımını sağlayacaklar ile ilgili de seyahat izin belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecek. Yapılacak başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusu, kendisinin ÇAYKUR'a kayıtlı çay üreticisi olup olmadığı ve beraberindekilerin zorunlu refakatinde olan kişiler arasında olup olmadığı sorgusu, sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak. Covid-19 sorgusunda problem olmayan ve gerekli şartları taşıyanlar için seyahat izin belgesi ayrıca bir onay sürecine tabi olmaksızın sistem üzerinden doğrudan düzenlenecek.

Çay üretici ve müstahsilleri başvuru esnasında çay hasadı için gittikleri illerde 14 gün boyunca ikametleri, çay bahçesi ile çay teslim alanı dışında bulunmayacaklarına; işlerini yürütürken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske takacaklarına ilişkin ve benzer hususlara dair taahhütte bulunacak. Seyahat izin belgesi talebinde bulunanlar, bu şartları kabul etmiş sayılacak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ TEK YÖN GEÇERLİ OLACAK

Talepleri uygun görülenlere tek yön geçerli olacak seyahat izin belgesi düzenlenecek. Seyahat izin belgesi düzenlenenlerin 30 gün boyunca gittikleri illerde kalmaları esas olacak. Çay müstahsillerinin ulaşımını sağlayacaklar 72 saat içinde geri dönebilecek.

İZİN BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

İzin başvuruları kabul edilenlere herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın kısa mesaj servisi (SMS) ile bilgilendirme yapılacak. Onaylanan seyahat izin belgeleri yapılacak denetimlerde gerekli kontrollerin sağlanabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlaması amacıyla eş zamanlı olarak gidecekleri illerin valiliklerine ve genel kolluk birimlerinin veri tabanlarına da iletilecek.

İzin belgesi düzenlenen çay üreticileri, 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan itibaren çay hasadı yapacağı ile seyahat edebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticisine müjde: Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticisine müjde: Yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu Erdoğan, '2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruş destekleme ile 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir. Hasat ile beraber yaş çay alımları başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

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