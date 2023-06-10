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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 106 bin 707 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Haziran tarihlerinde, 1212 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. Başkanlığın açıkladığı verilere göre ise düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-8 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 42 bin 549'a ulaştı. Öte yandan yılbaşından 8 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısının da 106 bin 707 olduğu belirtildi.

20:53 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
Yılbaşından 8 Haziran'a kadar 106 bin 707 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi.

Yılbaşından 8 Haziran'a kadar 106 bin 707 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Haziran tarihlerinde, ülke genelinde 2 bin 825 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1212 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 773'ü Afganistan, 56'sı Pakistan ve 1996'sı ise diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 825 düzensiz göçmen yakalandı.

Altı ayda 42 bin 549 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 356'sı Afganistan, 106'sı Pakistan ve 750'si diğer uyruklardan olmak üzere 1212 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-8 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 13 bin 589'u Afganistan, 1870'i Pakistan ve 27 bin 90'ı diğer uyruklardan olmak üzere 42 bin 549'a ulaştı.

106 bin 707 düzensiz göçmenin girişi engellendi

Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 8 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 106 bin 707 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 82'si Afganistan, 1613'ü Pakistan ve 10 bin 710'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 405 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1752 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.



#göç idaresi başkanlığı
#göçmen
#İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
#Sınır Dışı
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