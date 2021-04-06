İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

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Sigorta parası için eşini Kelebekler Vadisi'nden ittiği iddiasıyla yargılanıyor: Karantinada olduğu için duruşmaya katılamadı

Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de Kelebekler Vadisi'ni gören kayalıklardan düşerek yaşamını yitirmişti. 7 aylık hamile kadına eşi Hakan Aysal tarafından 400 bin liralık kaza sigortası yaptırılıp kredi çektirildiği ve daha sonra fotoğraf çekme bahanesi ile kadının kayalıklardan itildiği ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin konuştuğu korkunç olayda eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal'ın bugün görülecek olan duruşması Aysal'ın karantinada olması nedeniyle görülemedi.