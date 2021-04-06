Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı 3 PKKlı terörist daha teslim oldu
ANKARA

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısı 43'e yükseldi" denildi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 PKKlı terörist daha teslim oldu
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu, ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 43'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı daha teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı daha teslim oldu
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