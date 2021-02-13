İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi 13 Şubat 2021, 09:53 Son Güncelleme: 13 Şubat 2021, 10:43 İHA