Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı Bir PKKlı terörist daha teslim oldu
ANKARA

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkaldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre;

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İkna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.

Adana’da helikopter ve drone destekli PKK/KCK operasyonu
FOTOĞRAF 13
Title
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKKKCK adına yasa dışı korsan gösteriye katılan, polislere molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının sözde yıl dönümü nedeniyle sokakta eylem yapacağı tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Title
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı.
Title
Polis helikopteri ve drone’un destek verdiği özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, şafak vakti çok sayıda şüphelilerin bulundukları adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi
Title
Söz konusu şahısların evlerinin bulunduğu sokağa önce zırhlı araçlar girdi ardından özel harekat timleri girerek yoğun güvenlik önlemi aldı.
Title
Özel hareket polisi, şahısların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırıp içeri girerek şüphelileri etkisiz hale getirdi.
Title
Operasyonda, polisler söz konusu şahısların evlerini didik didik aradı.
Title
Daha sonra dedektör köpekleri şüphelilerin evlerine girerek arama yaptı.
Title
Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Title
Title
Title
Title
Title
Adana’da helikopter ve drone destekli PKK/KCK operasyonu
Adana emniyetine bağlı ekipler terör örgütü PKK/KCK adına yası dışı korsan gösteriye katılan, polislere karşı molotoflu saldırı düzenleyen ve Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü sebebiyle sokak eylemleri yapacakları belirlenen toplam 30 kişinin yakalanması için eş zamanlı harekete geçti. Helikopter ve drone destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan şüpheli besi çiftliğinde yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'den aranan şüpheli besi çiftliğinde yakalandı

28 adrese eş zamanlı PKK operasyonu: 21 kişi gözaltında
GÜNDEM
28 adrese eş zamanlı PKK operasyonu: 21 kişi gözaltında
Abone Ol Google News
İkiz nineler aşı oldu

İkiz nineler aşı oldu

Bir kardeşlerini kaybeden nineler aşıdan umutlu.
PKKda çözülme sürüyor

PKK'da çözülme sürüyor

Bakanlık açıkladı: Bir terörist daha teslim oldu.
Yat partisine baskın

14 kişiye 45 bin TL ceza kesildi

​İstanbul için yoğun kar uyarısı

​Polis pes etmeyince uyanıp her şeyi itiraf etti.

Polisin üzerine yürüyüp gazetecileri tehdit etti.

​İki kişide çıktı tüm yolcular karantinaya alındı.
28 adrese<br>PKK operasyonu

28 adrese
PKK operasyonu

İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı düğmeye basıldı.
Sokak eylemleri<br>yapacaklardı

Sokak eylemleri
yapacaklardı

Helikopter ve drone destekli PKK/KCK operasyonu.
Felce neden oluyor!

Felce neden oluyor!

​Koronavirüse ilişkin korkutan yeni detay.
18 çanta<br>içerisinde bulundu

18 çanta
içerisinde bulundu

​Meksika'dan bir toplu katliam haberi daha.
Bir felaket olsa<br>haz duyacaklar

Bir felaket olsa
haz duyacaklar

Her hayırlı gelişme belli bir kesimin üzerine kabus gibi çöküyor.
Sanayide<br>34 yılın rekoru

Sanayide
34 yılın rekoru

​Ekonomide pandemi şokunu atlattık.
Gara'da PKK'ya<br>artık yer yok

Gara'da PKK'ya
artık yer yok

​Elliden fazla hedef imha edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.