Gündem İçişleri Bakanlığı Afrinde şehitlerin cenazesini kaçıran PKKlı terörist yakalandı
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi'nin Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyünün kuzeyinde bulunan Dizör Tepe'de, PYD/YPG terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu.

Şehit cenazelerinin teröristler tarafından bir traktör römorkuna konularak kaçırıldığı görüntüler, terör örgütüne ait kanallarda yayımlandı.

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Bunun ardından jandarmanın oluşturduğu özel ekibin başlattığı soruşturmada, Afrin'in Racu bölgesinde bu olaya karıştığı tespit edilen 11 terörist yakalandı.

PYD/YPG terör örgütü ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit olmuştu.

Teröristlerin ifadeleri doğrultusunda, şehit cenazelerini traktör römorkunda taşıyan teröristin PKK/KCK-PYD/YPG'nin Afrin-Racu sözde sorumlusu "Zeynel" kod adlı teröristin yanındaki Duzyer Kurdi olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin takibi sonucu terörist Duzyer Kurdi, Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalandı.
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