İçişleri Bakanlığı: Dört sözde üst düzey teröristin içinde olduğu 80 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

İç güvenlik operasyonları kapsamında mart ayında, aralarında 1’i kırmızı, 1’i yeşil, 1’i gri, 1’i liste dışı kategoride 4 sözde üst düzey teröristinde olduğu 80 terörist etkisiz hale getirildi.

Siber terör suçlarıyla mücadele çerçevesinde mart ayında 22 bin 282 hesabın incelendi, 9 bin 934 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 211 kişinin gözaltına alındı.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısının 549 bin 407 olduğunu açıkladı.

Düzensiz göç ile mücadele kapsamında mart ayında; 2 bin 614’ü denizlerde olmak üzere; toplam 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalandı.

1 Ekim 2022 - 15 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan sonbahar kış dönemi için 246 bölgeye yönelik 8 bin 555 operasyon planlanmış; bugüne kadar büyük çaplı 26 ayrı bölgede devam Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları ile birlikte 7 bin 393 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Mart ayında terör örgütleriyle irtibatlı olan ve yardım/yataklık yapan bin 798 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 277’sinin tutuklandı.



















