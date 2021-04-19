İçişleri Bakanlığı duyurdu: 6 belediyeye 'gri pasaport' soruşturması

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere 'hizmet damgalı pasaport' sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart'ta başlatılan soruşturmanın genişletildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince 'dans (folklor) gösterisi', 'kültür turu', 'gençlik programları' adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.

Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere 'hizmet damgalı' pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu" denildi.

GÜNDEM Malatya Valiliğinden Almanya'ya gönderilen 43 kişinin Türkiye'ye dönmediği iddialarına ilişkin açıklama

MALATYA'DA 4 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin derneklerle çevre duyarlılığını geliştirme konulu ortak projeler yaparak kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet pasaportu almalarını sağladığı ve Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği iddia edilmişti. İçişleri Bakanlığı iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini duyurmuştu. Soruşturma kapsamında, ilgili vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldı.