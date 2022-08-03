​İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara dair bilgi verdi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 25’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyonda 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10’u ölü, 44’ü sağ, 14’ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56’sı PKK/KCK, 11’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.

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Ayrıca temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.141 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 367’si PKK/KCK, 594’ü FETÖ, 136’sı DEAŞ, 44’ü sol terör mensuplarıdır. Gözaltına alınanlardan ise, 74’ü PKK/KCK, 114’ü FETÖ, 23’ü DEAŞ, 8’i sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 219’u tutuklanmıştır.

15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka Operasyonları'na başlanmış olup şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar; 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında 2021 Temmuz ayına göre yüzde 8 azalışla Temmuz ayında 23 kadın yaşamını yitirmiştir. 24 Mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasını bugüne kadar 3 milyon 855 bin 777 kadın indirdi.

2022 yılı temmuz ayında, 5 bin 103’ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358’e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 652 bin 633 kişidir." açıklamalarında bulundu.

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