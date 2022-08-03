Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “2022 Temmuz ayında terör örgütlerine yönelik 728 operasyonda 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

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Haber Merkezi İHA
​İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara dair bilgi verdi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2022 temmuz ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11’i büyük, 25’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyonda 2’si gri, 4’ü turuncu ve 1’i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10’u ölü, 44’ü sağ, 14’ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56’sı PKK/KCK, 11’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur.

  • Ayrıca temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.141 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 367’si PKK/KCK, 594’ü FETÖ, 136’sı DEAŞ, 44’ü sol terör mensuplarıdır. Gözaltına alınanlardan ise, 74’ü PKK/KCK, 114’ü FETÖ, 23’ü DEAŞ, 8’i sol terör örgütleri mensubu olmak üzere 219’u tutuklanmıştır.

15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka Operasyonları'na başlanmış olup şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar; 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında 2021 Temmuz ayına göre yüzde 8 azalışla Temmuz ayında 23 kadın yaşamını yitirmiştir. 24 Mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasını bugüne kadar 3 milyon 855 bin 777 kadın indirdi.

  • 2022 yılı temmuz ayında, 5 bin 103’ü denizlerde olmak üzere toplam 25 bin 781 düzensiz göçmen ve 570 organizatör yakalanmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 514 bin 358’e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 652 bin 633 kişidir." açıklamalarında bulundu.

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Dünyanın gözü Tayvan'da: Dakika dakika gelişmeler
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Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi İstanbul'da: Denetim heyeti inceleme yapıyor
FOTOĞRAF 16
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Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan \"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.
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Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.
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Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.
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\"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.
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Milli Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.<br><br>Açıklamada, \"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek\" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından beklenen denetim heyeti gemiye vardı.
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Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
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Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Title
Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.
Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi İstanbul'da: Denetim heyeti inceleme yapıyor
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide yapılacak denetim başladı. Geminin incelemelerin ardından Lübnan'a hareket etmesi bekleniyor.

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