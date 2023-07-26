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İçişleri Bakanlığı: İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekipleri tarafından Başakşehir ilçesinde yakalandığını bildirdi.

10:23 . 26/07/2023 Çarşamba
DHA
PKK/KCK terör örgütü mensupları; Fatıma Al Musa ile Velat Jamo yakalandı.

PKK/KCK terör örgütü mensupları; Fatıma Al Musa ile Velat Jamo yakalandı.

İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları belirlenen 2 PKK'lı terörist yakalandı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır.


Fatıma Al MUSA isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun;

2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlenmiştir.


Şahsın Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.


Velat JAMO isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun;

2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir"



#İçişleri Bakanlığı
#terör
#PKK
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