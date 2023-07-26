İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir meskende polis memurlarına ateş açan PKK/KCK terör örgüt mensubu kadın teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada teröristin sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Öte yandan ikamette yapılan aramada Nusaybin'deki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notların bulunduğu da kaydedildi.