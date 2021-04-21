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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta üç gün uygulanacak
ANKARA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta üç gün uygulanacak | 23 Nisan'da sokağa çıkmak yasak mı?

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta üç gün uygulanacak

İçişleri Bakanlığı, resmi tatil olan 23 Nisan Cuma gününün de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildiğini duyurdu. Yarın 19.00'da başlayacak kısıtlama kararına göre, 23-24-25 Nisan tarihlerinde ülke genelinde tam kapanma olacak.

Haber Merkezi Diğer
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta üç gün uygulanacak | 23 Nisanda sokağa çıkmak yasak mı?
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre 23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayacak.

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Kısıtlamadan muaf kişiler listesi geçerli olacak

Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

23 Nisan kutlamalarına ilişkin açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

- Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili merak edilenler
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili merak edilenler

İstanbul'da kısıtlama öncesi sokaklarda insan seli
FOTOĞRAF 15
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Kent genelinde vatandaşlar, saat 19.00'da başlayarak ve yarın sabah saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, son alışverişlerini yapıp evlerine dönme telaşı yaşadı. Vatandaşlar market ve fırınlarda yoğunluk oluştururken, metrobüs ve otobüs duraklarında da hareketlilik gözlendi.
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Zabıta görevlileri, zaman zaman vatandaşların tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Şile Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, Madenler mevkisindeki otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar da kalabalığa neden oldu. Sosyal mesafe kuralının da zaman zaman ihmal edildiği görüldü.
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Sağanak yağmurun kısmi olarak etkili olduğu Çekmeköy'deki araç kuyruğu, Ümraniye'ye kadar devam ediyor.
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Kısıtlamanın başlayacağı saatlere doğru Anadolu Yakası'nda D100 Karayolu, Uzunçayır, Maltepe arası TEM Bağlantı Yolu, Altunizade, Çamlıca Gişeler arası ile Şile Yolu, Altunizade, Ümraniye, Tepeüstü arasında trafik yoğunluğu görüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.50 itibarıyla yüzde 69 olarak ölçüldü.
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İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu
Title
İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu
Title
İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu
Title
İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu
Title
İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu
Title
İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu
Title
İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu
Title
İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu
Title
İstanbul'da kısmi kapanma öncesi sokaklarda ve trafikte yoğunluk oluştu
İstanbul'da kısıtlama öncesi sokaklarda insan seli
İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" başlıklı genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da hem trafikte hem de market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı.

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