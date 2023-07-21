İçişleri Bakanlığı duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha

"Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan şüpheli A.K ve H.Ö hakkında “Aranma” kaydı çıkarılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli G.K’nın; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan’ın ve yine örgütte sorumlu faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan’ın kardeşi olduğu belirlenmiştir. G.K’nın terör örgütünün sözde Dış Koordinasyon sorumlusu olarak ülkemiz cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten şahıslardan olduğu tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir. "