İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

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Yeni hafta sıcak başlayıp yağışlı bitecek

Sıcaklık bugünden itibaren mevsim normallerinde seyredecek. Kıyı kesimler ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında rüzgar etkili olacak. Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak. Cumartesi ve pazar günü ise yağış var.