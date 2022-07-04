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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka- 17 Operasyonu kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında başlatılan Eren Abluka- 17 Operasyonu kapsamında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İKİ ÖRGÜT MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Beytüşşebap kırsal alanında, 4 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka- 17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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