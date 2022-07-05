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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı; Mardin’de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıkla şöyle:
İçişleri Bakanlığı'nca Mardin’de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 679 personel 47 operasyonel tim görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

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