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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde iki terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İkna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde iki terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan terör örgütü mensuplarının 2014-2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 119'a yükseldiği kaydedildi.

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