İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda terör izine rastlanmamıştır

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Bu işi halledin

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün’den inşaat izni için 25 milyon lira rüşvet istemekle suçlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Aygün ile görüşen Meclis Üyesi Haydar Demir’e “Bu işi halledin” diye mesaj attığı iddia ediliyor. Demir de Aygün’ü bu kez telefonla arayıp “Fiyatı sen belirle” teklifinde bulundu.