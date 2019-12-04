İçişleri Bakanlığı: Kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde bin 480 operasyon yapıldı" dedi.
Çataklı, "Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Çataklı, "Kıran operasyonları kapsamında 124 terörist etkisiz hale getirildi, 19 iş birlikçi yakalandı, 281 mağara/sığınak imha edildi" şeklinde konuştu.