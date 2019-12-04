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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika

İçişleri Bakanlığı: Kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde bin 480 operasyon yapıldı" dedi.

Çataklı, "Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Çataklı, "Kıran operasyonları kapsamında 124 terörist etkisiz hale getirildi, 19 iş birlikçi yakalandı, 281 mağara/sığınak imha edildi" şeklinde konuştu.

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