Gündem İçişleri Bakanlığı PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 27 olarak belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 2 teröristin ikna yoluyla teslim olduğu bilgisi aktarıldı. 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 27'ye yükselirken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.''

PKK'dan kaçan beş terörist teslim oldu
GÜNDEM
PKK'dan kaçan beş terörist teslim oldu

İki terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
İki terörist daha teslim oldu

Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
OYNAT 00:59
Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler nedeniyle PKK'da başlayan çözülmeler son hız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari Aktütün'de komandolara teslim olan PKK'lı terörist Ramazan Ertaş, evlat nöbeti tutan ailesine kavuştu.


Abone Ol Google News
Türkiyede kullanıma girdi

Türkiye'de kullanıma girdi

​Twitter'da 'Türkiye Devlet Görevlisi' dönemi başladı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

​İki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu.
Amerikalılar tüp kuyruğunda: Milyonlarca kişi elektriksiz

Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor.

​Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama.
iPhone'lara<br>ek batarya çözümü

iPhone'lara
ek batarya çözümü

​MagSafe teknolojisini temel alan bir Power Bank olabilir.
20 milyar<br>dolarlık kapı açıldı

20 milyar
dolarlık kapı açıldı

​Peş peşe anlaşmalar yapılmaya başlanacak.
TEM'i<br>kilitleyen kaza

TEM'i
kilitleyen kaza

​Çevik kuvvet otobüsüne arkadan çarptı.

Biden sonunda aradı

Biden sonunda aradı

Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra görüştü
Özel timden<br>DEAŞ operasyonu

Özel timden
DEAŞ operasyonu

Evlerin ​kapıları kırıldı 9 kişi gözaltına alındı.
Gönüllere<br>dokunan imam

Gönüllere
dokunan imam

​Madde bağımlılarına evsizlere umut oldu, küskünleri barıştırdı.
Konu PKK<br>olunca sesleri kesildi

Konu PKK
olunca sesleri kesildi

​Pentagon Sözcüsü'nden o soruya cevap gelmedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.