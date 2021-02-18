İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada 2 teröristin ikna yoluyla teslim olduğu bilgisi aktarıldı. 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 27'ye yükselirken yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.''

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.



Böylelikle 2021 yılı içerisinde, sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 2️⃣7️⃣'ye yükseldi.



❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) February 18, 2021

GÜNDEM PKK'dan kaçan beş terörist teslim oldu

GÜNDEM İki terörist daha teslim oldu