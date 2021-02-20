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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın lojistik yapılanmasına ağır darbe vuruldu 285 mağara, sığınak ve depo imha edildi

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın lojistik yapılanmasına ağır darbe vuruldu 285 mağara, sığınak ve depo imha edildi

İçişleri Bakanlığı'nca, 10 ayrı bölgede yürütülen 'Eren Operasyonlarında terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin yerle bir edildiği, örgütün lojistik yapılanmasına ağır darbe vurulduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün aziz hatırasına ithafen başlatılan 'Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor. Jandarma özel harekât, jandarma komando, polis özel harekât ve güvenlik korucularından oluşan timlerin görev aldığı Eren operasyonlarında, örgütün kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

ÖRGÜTÜN MAĞARA VE SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

285 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği operasyonlarda; 1 lav silahı, 4 makinalı, 4 keskin nişancı, 22 piyade tüfeği, 5 tabanca, 9 av tüfeği, 36 el bombası, 27 el yapımı patlayıcı, 201 kilo patlayıcı madde, 10 bin 250 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi ve yaşamsal gıda malzemesi ile 439 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Tendürek, Lice, Ağrı Dağı, Karlıova-Varto, Bagok, Mergelo, Mercan-Munzur, Amanoslar, Kazan Vadisi ve Gabar bölgeleri olmak üzere 10 ayrı bölgede Eren operasyonları devam ediyor.

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