İçişleri Bakanlığı: Polisimize 'katil' denilmesi kabul edilemez

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklamada, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir." denildi. Ayrıca Çataklı, bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığının tespit edildiğini söyledi.

Çataklının açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi.

Geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 terörist etkisiz hale getirildi.

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Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir.

Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'ndeki göstericiler öğrenci bile değilmiş: 'Katil polis' sloganları atan provokatörlere gözaltı

GÜNDEM Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek

OYNAT 01:00 Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

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OYNAT 02:20 CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: Boğaziçi'nde gördüğümüz şey Gezi'deki gibi artarak sürecek ve bu düzen değişecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe, DHKP-C marşlarının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları savundu. Gökçe Gezi vandallığına atıfta bulunarak 'Bu düzen artık değişecek' ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Karantina ihlaline 6 bin 300 lira para cezası verildi

KORONAVİRÜS Karantinayı ihlal edenler hâkim karşısına çıkacak

KORONAVİRÜS Koronavirüs karantinası ihlalinde 'öldürmeye teşebbüs'ten dava açılabilir

KORONAVİRÜS Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı

FOTOĞRAF 10 İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri dün sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında Esenyurt, Bayrampaşa, Çekmeköy, Güngören ve Sultanbeyli'nde çok sayıda iş yerini denetledi. Tedbirlere uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Denetim yapılan 5 ilçede toplamda 279 iş yeri ve bir pazar alanı denetlendi. Esenyurt'ta denetlenen 255 kişiden 32 kişiye 60 bin 150 lira, Bayrampaşa'da 94 kişiden 7 kişiye 13 bin 140 lira, Çekmeköy'de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında kontrol edilen kişilerden 12 kişiye toplam 26 bin 760 lira para cezası kesildi. Sultanbeyli'nde 62 iş yeri ve bin 48 kişi kontrol edildi, 9 bin 900 lira para cezası kesildi. Güngören ilçesinde de 83 iş yeri kontrol edilerek 19 kişiye 21 bin 600 lira para cezası uygulandı. İstanbul'da koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı: 135 bin lira ceza kesildi İstanbul'da polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kişi ve iş yeri denetlendi. Kuralları ihlal edenlere toplamda 135 bin 550 lira para cezası uygulandı. BiP'te paylaş

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