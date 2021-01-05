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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Polisimize 'katil' denilmesi kabul edilemez

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Göstericiler polislere saldırmıştı.
Göstericiler polislere saldırmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan açıklamada, "Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir." denildi. Ayrıca Çataklı, bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığının tespit edildiğini söyledi.

Çataklının açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi.

Geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 terörist etkisiz hale getirildi.

Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir.

Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini bildirdi.

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İstanbul'da koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ceza yağdı: 135 bin lira ceza kesildi
İstanbul'da polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kişi ve iş yeri denetlendi. Kuralları ihlal edenlere toplamda 135 bin 550 lira para cezası uygulandı.


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