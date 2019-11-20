Gündem İçişleri Bakanlığı Sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Sekiz günde 15 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığınca sadece sekiz günde 5 farklı uyruktan 15 yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerinde halen 36 uyruk, bir vatansız ile 2 de uyruk tespit çalışmaları süren 944 yabancı terörist savaşçı bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan DEAŞ'lı geçtiğimiz günlerde ABD'ye gönderilmişti.
Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan DEAŞ'lı geçtiğimiz günlerde ABD'ye gönderilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz. DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz" açıklamalarının ardından YTS'lerin ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri başladı.

Bu kapsamda 11-19 Kasım tarihleri arasında 10 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve 2 Hollandalı Türkiye'den sınır dışı edildi.

Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatları yüzde 90 sonuçlandırılarak, ilgili ülkelerle temas kuruldu.

Bakan Soylu: Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı İstanbul'dan uçakla ABD'ye gönderildi
GÜNDEM
Bakan Soylu: Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı İstanbul'dan uçakla ABD'ye gönderildi

Geri gönderme merkezlerinde 944 YTS kaldı

  • Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları geri gönderme merkezlerinde halen 36 uyruk, bir vatansız ile 2 de uyruk tespit çalışmaları süren 944 yabancı terörist savaşçı bulunuyor.

6 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi
OYNAT 00:52
6 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi
Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.

YTS'lere yapılan işlemler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca çatışma bölgeleriyle bağlantılı, terör örgütlerine üye oldukları, terör örgütleriyle iltisaklı oldukları veya terörist faaliyetlere iştirak eden/edecek yabancılar hakkında yurda giriş yasağı kararı alınıyor.

Hakkında yurda giriş yasağı bulunmasına rağmen hudut kapılarına gelenler, "kabul edilemez yolcu" kapsamında geldikleri ülkeye geri gönderiliyor. Ayrıca 30 ilde kurulan risk analiz birimlerince yapılan değerlendirme sonucunda, kamu düzeni ve güvenliği bakımından Türkiye'ye girişlerinin sakıncalı olduğu değerlendirilen yabancılar da hudut kapılarında "kabul edilemez yolcu" kapsamında geldikleri ülkeye geri gönderiliyor.

Güvenlik güçlerince yakalanmaları ya da tespit edilmeleri akabinde yabancılara dair 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, "yabancı terörist savaşçı" şüphesiyle hakkında idari işlem yapılanlar ve terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi destekleyicisi olanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler hakkında sınır dışı etme kararı alınıyor.

Söz konusu yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 52. maddesi uyarınca sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınarak, ülkelerine, transit gidebileceği bir ülkeye ya da üçüncü ülkeye çıkışları sağlanıyor.

Yabancıların geçerli pasaportları olması halinde vize serbestisi kapsamında gitmek istedikleri üçüncü ülkelere çıkışları sağlanıyor. Geçerli pasaportu olmayan yabancıların, konsolosluklar üzerinden temin edilen seyahat belgeleriyle sadece menşe ülkelerine çıkışları sağlanabiliyor.

Sınır dışı edilecek YTS veya şüphelisi kapsamında yer alan yabancıların, Türkiye'den çıkışları sağlanmadan önce belirlenen seyahat programı, Dışişleri Bakanlığına en az 48 saat öncesinden bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığınca da ilgili ülke büyükelçiliğine bildirim yapılıyor.

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi: DEAŞ'lı terörist arada kalakaldı
GÜNDEM
Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi: DEAŞ'lı terörist arada kalakaldı
Davada flaş gelişme

Davada flaş gelişme

​Şule Çet davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Tekirdağda doğalgaz bulundu

Tekirdağ'da doğalgaz bulundu

​Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor.
Kuru özürle geçiştirilemez

Kuru özürle geçiştirilemez

​Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'da açıklamada bulundu.
45 bin kişi<br>testi geçemedi

45 bin kişi
testi geçemedi

8 milyon sürücü için 1 Aralık'ta zorunlu olacak.
İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

​CHP'li Özkoç, AK Partili Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

Rekor Merkez Bankası'nın

Rekor Merkez Bankası'nın

​Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı.
Kış soğuk geçebilir

Kış soğuk geçebilir

​Kasım ayındaki sıcak hava 'soru işaretlerine' neden oldu.
8 günde <br>15'i gönderildi

8 günde
15'i gönderildi

Soylu'nun açıklamalarının ardından sınır dışı işlemleri başlamıştı.
10 terörist etkisizleştirildi

10 terörist etkisizleştirildi

Pençe-3 bölgesine havadan bomba yağdırıldı.
Yaptıkları<br> pes dedirtti

Yaptıkları
pes dedirtti

​Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları çarptıkları kızın başında güle oynaya bekledi.
İki boru da<br>gazla dolduruldu

İki boru da
gazla dolduruldu

Proje yıl sonuna kadar faaliyete geçirilecek.
Yakın takip

Yakın takip

​G.Saray milli oyuncu Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.
Sokaklar<br>ablukaya alındı

Sokaklar
ablukaya alındı

​Bin 720 polis ile 24 saat boyunca sürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.