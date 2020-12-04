İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Bugün PKK terör örgütü bitme safhasına gelmiştir

Aylık basın bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sözlerine Azerbaycan’ın zaferi ile başlayarak, "Dağlık Karabağ’da Ermenistan tarafından işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarmak için mücadele veren ve milletimizin her bir ferdini gururlandıran bir zafer elde eden Azeri kardeşlerimizi kutluyor, bu kutlu onurlu mücadelede toprağa düşen yiğitleri rahmetle anıyor, yaralı kardeşlerimize yüce Allah’tan acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

“Dağlara kaçırdıkları çocukları mağaralarda heder etmiştir”

Terör örgütü PKK’nın bitme noktasına geldiğini söyleyen Çataklı, ”PKK terör örgütünün tasfiyesine yönelik olarak özellikle 15 Temmuz’dan sonra yeni bir stratejiyle ve yüksek bir kapasiteyle ortaya koyduğumuz mücadele, oluşturduğumuz operasyonel saha baskısı ve terörü besleyen kaynakları kurutmaya yönelik anlayışımız sayesinde bugün PKK terör örgütü bitme safhasına gelmiştir. Bu konuyla ilgili herkes bunun farkındadır. Konuyla ilgili olan herkes tarafından da bu durum bilinmektedir. Bu örgütün yabancı yatırımcıları tarafından da bilinmektedir, Kandil’deki sözde yöneticileri tarafından da bilinmektedir. Bu açıklamanın örgütün tüm hücre evlerine, mağaralarına kadar eriştiklerini biliyoruz.

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Dolayısıyla buradan şunu ifade etmek isterim. PKK terör örgütü bugüne kadar tam 40 yıl boyunca kendi içinde yandaşlarına, örgüt üyelerine vadettiği hiçbir şeyi gerçekleştirememiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nden bir çakıl taşı alabilmiş değildir. Böyle bir şey söz konusu bile değildir ve olamayacaktır. Yıllardır insanları kandırmıştır. İdeolojik yalanların altında uyuşturucu kaçakçılığıyla örgütün tepe yönetimi hadsiz hesapsız para kazanmıştır. Ve dağlara kaçırdıkları çocukları mağaralarda heder etmiştir. Ancak bugün gelinen nokta örgütün bitme noktasıdır. Bu kış terör örgütünün üzerine kabus gibi çökeceğiz” şeklinde konuştu.

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“Bu kış mağaralarda yalnızlık çekmeyecekler”

Kış operasyonlarıyla PKK’ya darbe vuracaklarını belirten Çataklı, ”Ülkemizde huzur ve istikrar ortamının devamı, PKK terör örgütüne yönelik elde edilen kazanımların muhafazası, eylem yapma kabiliyetini yitirerek “hayatta kalma mücadelesi” safhasına gerileyen terör örgütünün tamamen hareketsiz/etkisiz kılınması, teröristlerin teslim olmasının sağlanması ve terörün ülke gündeminden çıkarılması maksadıyla; ‘huzur harekât planı’ kapsamında 2020-2021 sonbahar-kış dönemi ana operasyon stratejisi ile belirlenen 286 bölgeye yönelik 1 Ekim 2020 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 bin 424 operasyon planlanmış, bu kapsamda bugüne 3 bin 764’ü tamamlandı.

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Ayrıca terörle mücadele külliyatı ile nokta nokta belirlediğimiz sığınak ve barınaklara, hava desteğini de etkin bir şekilde kullanarak kesintisiz, süratli ve sonuç alıcı küçük çaplı nokta operasyonlarda girilen 165 sığınak içerisinde örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Buradan kış üslenmesinde çalışan örgüt elemanlarına sesleniyoruz ki; bu kış mağaralarda yalnızlık çekmeyecekler. Bütün kış boyunca onların ensesine olacağımızdan şüpheleri olmasın. Operasyonlarımız bu kapsamda aralıksız bir şekilde devam edecektir. Tüm hazırlıklarımızı, planlamalarımızı yaptık. İnşallah onlara unutamayacağı bir kış yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:24 Şehidin kanı yerde kalmadı: 11 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un şehit düşmesinin ardından başlatılan operasyonda Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Operasyon sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 17 teröristi etkisiz hale getirdi. BiP'te paylaş

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“79 terörist etkisiz hale getirilmiştir”

Kasım ayında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 79 olduğunu açıklayan Çataklı, ”İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Kasım ayında kırsal alanda 7’si büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 770 kırsal operasyon, şehirlerde bin 325 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör aranlar listesinde kırmızı kategoride aranan Yılmaz Dersim kodlu İsmail Sürgeç ile gri kategoriden aranan 5 teröristin de bulunduğu toplam 79 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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Yapılan tüm operasyonlar neticesinde Kasım ayında 165 sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. 84’ü silah, 57 adet mayın/EYP, 72 adet el bombası, 972 kilogram patlayıcı madde, 19 bin 356 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe, Barış Pınarı ve Kaplan Harekâtlarının izdüşümü olarak planlanan, Bakanlığımızca yürütülen Kıran ve Kapan operasyonlarının tamamlanmasını müteakip 13 Temmuz itibari ile Yıldırım Operasyonları başlatılmıştı ve bu operasyonlar hala 15 ayrı bölgede devam ediyor. Bugüne kadar bu operasyonlar kapsamında 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 işbirlikçi yakalanmıştır. 401 mağara/sığınak imha edilmiş, bu mağara ve sığınaklarda uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam maddesi ele geçirilmiştir” dedi.

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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk ordusuna yönelik sözlerine de değinen Çataklı, ”Terörle mücadelede her zaman omuz omuza verdiğimiz, birlikte operasyonlar yaptığımız, birlikte şehit ve gazi olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik gündeme gelen yakışıksız ve hadsiz ifadelerden büyük üzüntü duyduğumuzu, bunu kabul etmediğimizi, TSK’nın bu milletin her ferdinin olduğu gibi bizim de gurur kaynağımız olduğunu da buradan ifade etmek isteriz” şeklinde konuştu.

OYNAT 04:41 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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