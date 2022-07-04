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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı 'iç savaş kışkırtıcılığı' diyerek duyurdu: Ümit Özdağ'a suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayında 12 bin 654'ü kırsal, bin 421'i şehirlerdeki hücre yapılanmasına yönelik terör operasyonu yapıldığını, 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 16 terör eyleminin engellendiğini açıklandı. Çataklı, sınıra mayın yerleştireceğini söyleyen Ümit Özdağ hakkında da, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı iç savaş kışkırtıcılığı diyerek duyurdu: Ümit Özdağa suç duyurusunda bulunacağız
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın aylık bilgilendirme toplantısındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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"İki bin 786 kişi güvenli alanlara başarılı bir şekilde tahliye edildi. 2 vatandaşımızın arama çalışmalarına devam ediyoruz.

Haziran ayı organize suçlara da büyük darbe indirildi. 9 organize suç örgütünü tespit ettik.

Demir Yumruk operasyonunda Ankara merkezli 29 ilde yapılan operasyonda 307 şahıs yakalandı, 67 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE

2022 Haziran ayında Terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir.

  • Haziran ayı içerisinde 18 kadın yaşamını yitirdi.

Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır.

KAYIT ALTINDA OLAN SURİYELİ SAYISI

Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983.... Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi.

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Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'A SUÇ DUYURUSU

Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suriyelilerin ülkelerine bayram iznine gidip geri dönüşü söz konusu değil."

Ayrıntılar geliyor...

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