İçişleri Bakanlığı: Şubatta 46 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada;

deprem bölgesinde 209 konteyner kent kurulduğu, 95 bin 190 konteyner planlandığı belirtildi. 11 bin 832 konteyner kurulduğu, bunlarda toplam 47 bin 328 kişinin barındığı kaydedildi. Afet bölgesinde 1 milyon 652 bin 857, diğer illerde de 320 bin 111 kişiye barınma hizmeti verildiği belirtildi. Hasar tespiti yapılan toplam bina sayısının 1 milyon 622 bin 210 olduğu, hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısının 4 milyon 930 bin 349 olduğu kaydedildi.