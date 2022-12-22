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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın ölüme ittiği 43 kişi kurtarıldı iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Aydın açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 2 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Yunanistanın ölüme ittiği 43 kişi kurtarıldı iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Aydın açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmen kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

MSB görüntüleri paylaştı: İHA ile tespit edilen 300 göçmen kurtarıldı
OYNAT 00:51
MSB görüntüleri paylaştı: İHA ile tespit edilen 300 göçmen kurtarıldı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 300 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, kurtarılma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Marshall Adaları bandıralı “Paola Topic” isimli yük gemisi, 19 Eylül 2022 tarihinde Kaş'ın güneyinde, yaklaşık 100 deniz mili mesafede yardım çağrısında bulundu. İHA ile tespit ettiğimiz gemi derhâl Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Ayrıca bölgeye yakın seyir hâlinde bulunan TCG GÖKSU ve TCG BAFRA olay mahalline yönlendirildi. Yaklaşık 300 kazazedenin bulunduğu “Paola Topic” isimli ticari gemi hemen Türk Sahil Güvenlik unsurları tarafından Antalya'ya intikal ettirildi.' ifadelerini kullandı.

Marmaris'te yürek yakan görüntü: 73 kaçak göçmen kurtarıldı altısının ölüsü bulundu
OYNAT 00:59
Marmaris'te yürek yakan görüntü: 73 kaçak göçmen kurtarıldı altısının ölüsü bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği olayda, kayıp olduğu belirtilen 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


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