İçişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın ölüme ittiği 43 kişi kurtarıldı iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat: Asgari ücretin satın alma gücü kaybını telafi edecek bir rakam olması gerekir

Milyonların merakla beklediği asgari ücret açıklamasının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.



Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat asgari ücretin, hem işverenlerin ödeyebileceği hem de çalışanların yaşadıkları satın alma gücü kaybını telafi edecek bir rakam olması gerektiğini belirtti.