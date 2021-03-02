İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine genelge

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kontrollü normalleşme başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 81 ili vaka sayılarına göre dört gruba ayırdıklarını, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamalarının kalkacağını, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri devam edeceğini açıkladı. Saat 21.00'den ertesi gün 05.00'e kadar süren akşam kısıtlamalarının ise süreceğini ifa eden Erdoğan, "Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir." dedi.