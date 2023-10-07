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İçişleri Bakanlığı’ndan CHP'li Adalar Belediyesi’ne soruşturma izni: Başkan ve 28 yetkili hakkında 'yolsuzluk' suçlaması var

CHP'li Adalar Belediyesi’ni denetlemeye giden müfettişlerin belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu bakanlığa taşımasının ardından, İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve yardımcısı başta olmak üzere 28 yetkili hakkında soruşturma açılmasına izin verdi.

11:42 . 7/10/2023 Cumartesi
IHA
Erdem Gül

Erdem Gül

İddiaya göre, Haziran ayında Adalar Belediyesi’ni denetlemeye giden müfettiş, belediyedeki usulsüzlükleri tespit ederek konuyu bakanlığa taşıdı.


Dosyayı inceleyen İçişleri Bakanlığı başta Belediye Başkanı Erdem Gül, yardımcısı Engin Çelik olmak üzere belediyede ruhsat, denetim, muhasebe ve harcama yetkisi bulunan müdürler hakkında kanunlara muhalefet etmek, usulsüz ruhsat vermek, imar kanununa muhalefet etmek, haksız kazanç sağlamak, usulsüz personel alımları ve ödemelerinde yolsuzluk, suç işlemek ve belediyeyi zarara uğratmak suçlarıyla 28 kişi hakkında soruşturma izni verdi.




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#Adalar Belediyesi
#İçişleri Bakanlığı
#Soruşturma
#Erdem Gül
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