İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özel’in iddialarına yanıt: 'Emin Şen' müşavir ya da memur değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü “Eminimsi kullanıcı adlı 'Emin Şen'in Jandarma ve Emniyet'in resmi Twitter hesaplarını yönettiğini ve 8 bin adet ayrı profil hesabı olduğunu savundu. Söz konusu iddialara İçişleri Bakanlığından jet yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.

GÜNDEM AK Partili Dağ’dan CHP'li Özel’e: Troll ordusu arıyorsanız 2 büyükşehir belediye başkanınıza bakın

'Hezeyan dolu açıklamalar'

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“CHP Grup Başkanvekili’nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir.

REKLAM

'Müşavir ya da memur değil'

Sosyal medyada ’troll’ ordusu kurduğu iddia edilen Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru değildir. Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir.

GÜNDEM AK Parti'den CHP'li Özel'in açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?

'Emin Şen'in bakanımızın sosyal medya danışmanı olduğu kamuya açık bir bilgi'

Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Emin Şen, Bakanımızın çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur.

'Dezenformasyon amaçlı bilgiler'

Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir.”

REKLAM

GÜNDEM CHP’li Özgür Özel terör örgütü PKK’nın özel doktoruna sahip çıktı: İçim acıyor

GÜNDEM Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: Biz kaybedeceğiz