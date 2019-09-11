Gündem İçişleri Bakanlığından hız limiti açıklaması
ANKARA

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması! Hız limiti 140 kilometreye çıkarılacak mı?

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından otobanlarda hız limitinin 140 kilometre/saate çıkarılacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, konunun henüz çalışma aşamasında olunduğu, tüm yönleriyle değerlendirildiği belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, otobanlarda hız limitinin 140 kilometre/saate çıkarılacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun, dün bir radyo programındaki mülakatının bir bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesi basın yayın kuruluşlarına yansımıştır. Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5’lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle birlikte söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir. 'Hız limiti 140 kilometreye çıkarılıyor' şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, henüz çalışma aşamasında olunduğu, konunun tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir" denildi.

Bakan Soylu: Otoyollarda hız sınırının artırılması için çalışma yapıyoruz
GÜNDEM
Bakan Soylu: Otoyollarda hız sınırının artırılması için çalışma yapıyoruz
Hız limiti 140 olacak mı?

Hız limiti 140 olacak mı?

​İçişleri Bakanlığı, iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
RTÜK devreye girdi:Haberlerde yeni uygulama

RTÜK devreye girdi:
Haberlerde yeni uygulama

​Yenisafak.com dünkü haberinde bu olaya dikkati çekmişti.
İndirim bekleniyor

İndirim bekleniyor

​Yabancı ekonomistlerden faiz öngörüsü.
Türkiye'de ilk olacak

Türkiye'de ilk olacak

İranlı mühendis Van'a gelip 17 milyon lira harcadı.
FETÖ'nün planlı organizasyonu

FETÖ'nün planlı organizasyonu

​MİT TIR'ları davasının gerekçeli kararı açıklandı.
İBB TV'nin yeni kaçak logosu

İBB TV'nin yeni kaçak logosu

​Meclis'e sorulmadan 'minare' gitti, 'renkli' duman geldi.

Kadro dışı kaldılar

Kadro dışı kaldılar

​İki futbolcunun ismi TFF'ye bildirilmedi.
Kırmızı kategoriye bir çizik daha

Kırmızı kategoriye bir çizik daha

​Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te<br> katliam gibi kaza

Bitlis'te
katliam gibi kaza

Şarampole devrilen minibüste ​10 kişi hayatını kaybetti.
Evlat nöbetinde<br> sayı 24 oldu

Evlat nöbetinde
sayı 24 oldu

​Diyarbakır HDP il binası önünde ailelerin bekleyişi sürüyor.
Gri listeye<br> bir çizik daha

Gri listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist etkisizleştirildi.
12 ile yağış uyarısı

12 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

HDP'lilerin dağa kaçırdığı anlar

Yeni Şafak, 17 yaşındaki gencin dağa kaçırılma görüntülerine ulaştı.
9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

9 bölge 'hassas alan' ilan edildi

Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
F.Bahçe'den <br>büyük değil

F.Bahçe'den
büyük değil

Deniz Türüç'ten dikkati çeken G.Saray açıklaması.
Akraba saltanatı

Akraba saltanatı

​CHP'li Salman, amca ve dayı kızlarını müdür yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.