İçişleri Bakanlığından kar ve sağanak uyarısı: Birçok ilde etkisini gösterecek

19:5329/03/2026, Pazar
Birçok ilde yoğun kar yağışı ve sağanak etkisini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı, 18 ilde beklenen kar yağışı ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada, sel, su baskını, heyelan ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İçişleri Bakanlığı, bugün 18 ilde etkili olması beklenen kar yağışı ve sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 29 Mart 2026 Pazar günü; Bitlis, Van'ın güneyi ve Hakkari'de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Siirt, Batman'ın kuzeyi ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

'Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı'

Açıklamada ayrıca, "Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı (Beypazarı, Nallıhan) ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.


