Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 12 derece

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu 11 derece

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16 derece

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 20 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18 derece

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 13 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9 derece