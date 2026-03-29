Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, yüksek kesimlerde kar, Doğu’da ise çığ tehlikesi bekleniyor. İşte kuvvetli yağış uyarısı yapılan o iller ve bölge bölge son hava durumu tahminleri...
Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.