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Gündem İçişleri Bakanlığından yeni genelge Şehirlerarası otobüslerde HES kodu zorunluluğu
ANKARA

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Şehirlerarası otobüslerde HES kodu zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu” konulu genelge gönderdi. Bu çerçevede daha önce illere gönderilen genelgelerle şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirildiği hatırlatıldı.

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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: HES kodu ile seyahat yapılabilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, 'Mobil uygulama üzerinden alınacak kodla seyahat yapılabilecek. Sonra bir yolcuya hastalık bulaştırırsa, takibi kolayca yapılabilecek. Herkese özel bir kod olacak. Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak' dedi.

HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak

Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşıldığı bu nedenle aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği ifade edildi. Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

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  • Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.

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Sıkı denetim yapılacak

Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek.

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Kurallara uymayan firmalar 10 gün sefer yapamayacak

Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

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  • Vali/Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ‘nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.
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