Gündem İçişleri Bakanlığından yılbaşı genelgesi Otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek
ANKARA

İçişleri Bakanlığından yılbaşı genelgesi: Otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Otel/ Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları” konulu genelge gönderdi.

Genelgede, daha önce illere gönderilen genelge ile otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta, restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri ve bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kuralların belirlendiği hatırlatıldı.

  • Genelgede, yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı, satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu ifade edildi.

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için alınan ek tedbirler şu şekilde aktarıldı:

"Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Reklam faaliyetlerinde bulunamayacaklar

Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak.

Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

  • Yine bu günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınacak. Yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilecek.

Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu daha önce illere gönderilen genelge ve Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun ilgili maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilecek. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı kontrol edilecek.

Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Adalet Bakanlığından çıplak arama iddialarına yanıt: Tamamen çıplak kalacak şekilde arama söz konusu değil
GÜNDEM
Adalet Bakanlığından çıplak arama iddialarına yanıt: Tamamen çıplak kalacak şekilde arama söz konusu değil

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Vaka oranı yüzde 40 azaldı
KORONAVİRÜS
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Vaka oranı yüzde 40 azaldı

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Türkiye’de zaten virüsün mutasyon geçirip geçirmediği konusunda Sağlık Bakanlığının çalışmaları devam ediyor
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Türkiye’de zaten virüsün mutasyon geçirip geçirmediği konusunda Sağlık Bakanlığının çalışmaları devam ediyor
Abone Ol Google News
Hz. Muhammede hakaret etmişti

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti

​Anında yeri tespit edildi gözaltına alındı.
Sen gelme Paşinyan

Sen gelme Paşinyan

​Zengezur'da yaşayan Ermeniler geleceğini duyunca yolları kapadı.
Ölümler artıyor

Ölümler artıyor

Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.

​Süper Lig'e 'hükmen yenilgi' kuralı geldi.
Otellerde yılbaşı<br>kutlaması yasak

Otellerde yılbaşı
kutlaması yasak

​İçişleri Bakanlığından yeni genelge.

​Türkiye'deki 22 STK harekete geçti.

Türkiye'de görüldü

Türkiye'de görüldü

Dünyadaki en tehlikeli 100 canlıdan biri.

Foreign Affairs: 5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti
Dünya

Foreign Affairs: 5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti

Foreign Affairs internet sitesinde yer alan bir makalede Türk İHA'larının savaş seyrini değiştiren potansiyeli kaleme alındı. Yazıda Dağlık Karabağ savaşıyla ilgili olarak "5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti" ifadelerine yer verildi.
TBMM Başkanı Şentop: Yüzlerce ülkenin semasında tıbbi malzeme götüren uçaklarımız bizim için iftihar vesilesidir
Gündem

TBMM Başkanı Şentop: Yüzlerce ülkenin semasında tıbbi malzeme götüren uçaklarımız bizim için iftihar vesilesidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye güçlü bir devlettir, dostluğunun değeri ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Biz her alanda iyinin, güzelin, doğrunun ve adaletin yanında durmak için çaba sarf eden, gayret gösteren bir ülkeyiz. İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde dost veya düşman herkes buna şahitlik yaptı." ifadelerini kullandı.
Türkiye’deki 22 STK harekete geçti: Dünyanın gördüğü en büyük sefaleti 72 yılın sonunda bitirme hamlesi
Gündem

Türkiye’deki 22 STK harekete geçti: Dünyanın gördüğü en büyük sefaleti 72 yılın sonunda bitirme hamlesi

Lübnan’daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte 22 STK, MÜSİAD Genel Merkezi’nde “Filistin Kampları - Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası” başlattı. İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç tarafından yaptığı açıklamada; "Filistinlinin evlerinden, köylerinden ve şehirlerinden zorla çıkarılmasının ve yerinden edilmesinin 72'inci yılındayız. 5 milyondan fazla Filistinli, yıllardır farklı ülkelerde, vatanlarından uzakta kötü hayat koşulları altında yaşamlarını birçok haktan mahrum olarak yaşamlarını devam ettiriyorlar. Bu ülkelerden biri olan Lübnan’da Filistinli mültecilere “vatandaşlık” hakkı tanınmamakta ve özel bir yabancı grup olarak değerlendirilmektedirler. Lübnan’daki Filistinliler iş, sağlık, eğitim gibi birçok imkândan yararlanamadığı gibi oy kullanma hakları da bulunmamaktadır. Çalışabilecekleri iş alanları ise kısıtlanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.