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ANKARA

İçişleri duyurdu: PKK'nın finans kaynağına 'Eren' darbesi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri duyurdu: PKKnın finans kaynağına Eren darbesi
Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 44’üncü gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Yalaza mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde;

  • -155 bin 950 kök kenevir,
  • -168 bin kök skunk,
  • -450 kg. toz esrar,
  • -180 kg. kubar esrar,
  • -4000 metre sulama hortumu ile 3 adet su motoru ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

İçişleri tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

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