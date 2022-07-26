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POLİTİKA

İçişleri: Eren Abluka-25 Narko Terör Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, ''Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla Eren Abluka-25 Narko Terör Operasyonu başlatıldı'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri: Eren Abluka-25 Narko Terör Operasyonu başlatıldı
Foto: DHA.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 820 personel ve 52 operasyonel timle 'Eren Abluka- 25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko-Terör Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'ın Hani ilçesini kapsayan 'Eren Abluka- 25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 820 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde, Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir, 260 bin kök skunk, 33 kilogram 400 gram kubar esrar, 39 kilogram 400 gram toz esrar, 4 bin 765 metre sulama hortumu ve 2 su motoru ele geçirildi.

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