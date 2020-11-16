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ANKARA

​İçişlerinden 500 bin iş yerine korona denetimi

İçişlerinden 500 bin iş yerine korona denetimi

Ülke genelinde gerçekleştirilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri”nin sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde; 67 bin 689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazaryeri, 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Amasya'da ekipler pazar girişinde esnafın ve vatandaşların ateşini ölçtü, maske kontrolü yaptı.
Amasya'da ekipler pazar girişinde esnafın ve vatandaşların ateşini ölçtü, maske kontrolü yaptı.

İçişleri Bakanlığı, 6-13 Kasım tarihlerinde, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda yapılan kapsamlı “Koronavirüs Salgını Denetimleri”nin sonucunu açıkladı. Denetimlerle ilgili valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde il ve ilçelerde 6-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, günlük yaklaşık 42 bin 407 personelin görev aldığı 12 bin 927 ekip oluşturuldu. Ekiplerin yaptığı denetimlerde; 67 bin 689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazaryeri, 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi.

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4 BİN 857 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

  • Yapılan kontrollerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden, 991 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi. Ayrıca 36 bin 873 iş yeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı. 107 iş yeri faaliyetten men edilirken, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulandı. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 4 bin 922 kişiye ceza uygulanarak, suç duyurusunda bulunuldu.

Açık alanda sigara içmekten ceza yiyenlerin ortak bahanesi: Haberim yoktu
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Açık alanda sigara içmekten ceza yiyenlerin ortak bahanesi: Haberim yoktu

Ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerine pazar yerlerine HES koduyla giriş de eklendi. Bu kapsamda Amasya’da il genelinde kurulan semt pazarlarının girişinde HES kodu sorgulaması yapıldı. Ayrıca ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar girişinde esnafın ve vatandaşların ateşini ölçtü, maske kontrolü yaptı. Bilecik Bayırköy’de de her hafta kurulan pazar öncesi tezgah açacak pazarcıların ilk önce ateşi zabıta ekiplerince ölçüldü. Aynı hassasiyeti pazara gelen vatandaşlara da uygulayan ekipler, sosyal mesafe kuralı nedeniyle pazara sınırlı sayıda kişi aldılar. Pazaryeri ilçesinde ise kurulan pazara vatandaşlar 25’şer kişilik gruplar halinde alındı. Pazara giren vatandaşların ilk önce ekipler tarafından ateşleri ölçülürken, ardından dezenfekte edildiler.

Sokakta sigara içme yasağına rağmen inatla içenlere ceza yağdı
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İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesini yayınladığı genelgeyle yasakladı.
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Bu kapsamda Samsun’da polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu İstiklal, Mecidiye, Gazi ve Bankalar Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yaptı.
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Denetimde Mecidiye Caddesi’nde yasağa uymaya 2 kişiye para cezası uygulandı. Maskelerini doğru şekilde takmayan vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı.
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Sokakta sigara içme yasağına rağmen inatla içenlere ceza yağdı
Samsun'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan cadde ve sokaklarda, denetim yapıldı. Yasağa uymayanlara ceza kesildi.


SİGARA YASAK

  • Kırıkkale’de koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara yasağının başladığı semt pazarlarında denetim yapıldı. Maske, sigara, mesafe ve hijyen denetimi yapan ekipler, vatandaşları anonslarla uyardı. Vatandaşlar, kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs vaka artışının önüne geçmek amacıyla getirilen sigara yasağından oldukça memnun kaldığını söyledi.
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