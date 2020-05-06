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Gündem İçişlerinden berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni genelge
ANKARA

İçişlerinden berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs’ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi. Genelgeye göre; pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek ve müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine idari para cezası verilecek.

Haber Merkezi AA
Çalışanlar ve müşteriler maske takacak.
Çalışanlar ve müşteriler maske takacak.

"Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması" konulu genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak bu iş yerlerinin çalışma usül ve esasları yeniden belirlendi.

Genelgeye göre; pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek.

Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak.

Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler maskeyi çıkarabilecek.

Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrası bu temizlik tekrarlanacak.

Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacak

Müşteriye isterse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerin yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında bildirilecek.

Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere ise devam edilebilecek.

Ense fırçası kullanımı, dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle geçici süreliğine durdurulacak.

Genelgede iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ile giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verileceği belirtildi. Ayrıca bu iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanlar, 81 ilde uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından, iş yerlerine illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın muaf sayılacak.

Kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine idari para cezası verilecek

Bakanlık 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin bu kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle faaliyetlerine başlaması için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi uyarınca gerekli kararların alınmasını istedi.

Genelgede söz konusu kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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