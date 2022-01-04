Gündem İçişlerinden Sözcünün Kardak Kayalıkları haberine yalanlama Gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır
ANKARA

İçişleri'nden Sözcü'nün 'Kardak Kayalıkları' haberine yalanlama: Gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır

İçişleri Bakanlığı, Sözcü gazetesinin internet sitesinde yer alan Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik yaşandığına dair haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, "Haberler gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İçişlerinden Sözcünün Kardak Kayalıkları haberine yalanlama: Gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır
Kardak Kayalıkları (Arşiv)

İçişleri Bakanlığı, Sözcü gazetesinin internet sitesinde 27 Aralık 2021 tarihinde ‘Türkiye ile Yunanistan Arasında Kardak Gerginliği’ ve 31 Aralık 2021 tarihinde ‘Yılın Son Günü Kardak’ta Gerginlik’ başlıklarıyla yayınlanan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

"MAKSADINI AŞAN ÇABA SARF EDİLMEKTEDİR"

Bakanlık açıklamasında "Bahse konu haberlerde özetle; ‘Muğla İli Bodrum İlçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları’na gelen Yunan balıkçı tekneleri ve Yunan Sahil Güvenlik Botları’nın, bölgede görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Kayalıklara yaklaştırılmadan bölgeden uzaklaştırıldığı’ şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır. Bahse konu yayın organı tarafından, her yıl aynı dönemlerde benzer haberler yayınlanarak, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuzluk yaşandığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmakta, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen maksadını aşan bir çaba sarf edilmektedir." denildi.

"TAMAMEN UYDURMADIR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yayınlanan bahse konu haberde yer alan görüntülerden de anlaşılacağı gibi, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğe yönelik haber, gerçeklerden tamamen uzak ve uydurmadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır"

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