İçme suyu balık kokuyor: Arnavutköy sakinleri kokan şebeke suyu için İBB'den çözüm bekliyor

İstanbul'da vatandaş içme suyundaki balık kokusuna isyan etti.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Tayyip Koç, geçen hafta mide bulantısı ve kusma problemi yaşayarak hastaneye gittiğini söyledi.
"Su her zamankinden farklı kokuyor"
İmrahor Mahallesi'nde 27 yıldır ikamet eden Hasan Veliaslan ise şebeke suyunu riskli olması nedeniyle içme suyu olarak kullanmadıklarını belirtti.
Bir süredir suyun kötü koktuğunu fark ettiğini anlatan Veliaslan, yetkililerin bu sorunu bir an önce çözmelerini istedi.
"Balık kokusu var"
Yaşananlar karşısında Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “İlçemizde Terkos Göleti’nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır” ifadeleri yer aldı.