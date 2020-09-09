İdlib bölgesinde görev yaptığı sırada şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir?

Suriye’nin İdlib bölgesinde görevli Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın cenazesini taşıyan uçak Isparta Süleyman Demirel Havalanına indi. Şehit Erdoğan'ın hakim eşi Emine Erdoğan ve çocukları alan uçak Çanakkale'ye haraket etti.

Şehidin Isparta’da Emre Mahallesi’nde yaşayan hakim eşi Emine Erdoğan’a acı haberi, Vali Ömer Seymenoğlu askeri yetkililerle birlikte verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için şehidin evine geldi.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın annesi göz yaşlarını tutamadı.

Tören memleketi Çanakkale’de yapılacak

Şehit Sezgin Erdoğan’ın naaşının Hatay’dan uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na getirileceği ve burada eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz ile kayınvalidesinin de aynı uçağa bindirileceği, uçağın Çanakkale’ya uğurlanacağı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin memleketi Çanakkale’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

GÜNDEM MSB: İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan ve ailesi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın naaşı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir

Uzun yıllardır TSK bünyesinde farklı rütbelerde görevler alan Sezgin Erdoğan, bir dönem Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak da görev yapmıştı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

Sezgin Erdoğan'ın eşi de Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapıyordu.

Taziye mesajları

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için taziye mesajı yayınladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Yüksek fedakarlığına ve üstün cesaretine şahit olduğumuz Tuğgeneralimiz Sezgin Erdoğan, görevi başında şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin. Ailesinin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Milletimizin başı sağ olsun.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “İdlib'te kahramanca yürüttüğü vazifesi esnasında rahatsızlanarak şehadete yürüyen Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “İdlib harekât bölgesinde görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan kahraman komutanımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Acımız çok büyük… İdlib'te görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan kahraman Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine, Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.”

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: “Acımız çok büyük. Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın İdlib'teki görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı diliyorum.”