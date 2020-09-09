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ANKARA

İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanan tuğgeneral şehit oldu

MSB: İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan

Milli Savunma Bakanlığı, Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, İdlib harekat bölgesindeki görevi sırasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

  • Tuğgeneral Erdoğan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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