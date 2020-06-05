Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucunda bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı. Milli Savunma Bakanlığının yapmış olduğu açıklamada, "Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 05 Haziran 2020, 23:04 Son Güncelleme: 05 Haziran 2020, 23:28 Yeni Şafak