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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucunda bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı. Milli Savunma Bakanlığının yapmış olduğu açıklamada, "Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

  • "İdlib'de 5 Haziran'da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."
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