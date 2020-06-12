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Gündem İdlibde 5 Haziranda yaralanan askerimiz şehit oldu
ANKARA

İdlib'de 5 Haziran'da yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir askerimizin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran'da şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İdlib bölgesinde, 5 Haziran'da teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde 5 Haziran'da teröristlerce zırhlı ambulansa yapılan saldırıda ağır yaralanan askerin, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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