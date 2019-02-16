İDO ve BUDO'nun bazı seferleri yapılamayacak

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitelerinde yer alan duyurulara göre, seferlerin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre;
08:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İdo'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise şu seferler iptal edildi:
07:50 - 09:45 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
09:30 - 12:25 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı