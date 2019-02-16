Gündem İDO ve BUDOnun bazı seferleri yapılamayacak
İSTANBUL

16.02.2019 tarihinde iptal edilen İDO ve BUDO deniz otobüsü seferleri hangileridir?

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri yapılamayacak

İDO ve BUDO'nun internet sitelerinde yer alan duyurulara göre, seferlerin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BUDO (Arşiv)
BUDO (Arşiv)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitelerinde yer alan duyurulara göre, seferlerin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre;

08:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İdo'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise şu seferler iptal edildi:

07:50 - 09:45 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

09:30 - 12:25 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

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