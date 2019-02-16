16.02.2019 tarihinde iptal edilen İDO ve BUDO deniz otobüsü seferleri hangileridir? İDO ve BUDO'nun bazı seferleri yapılamayacak İDO ve BUDO'nun internet sitelerinde yer alan duyurulara göre, seferlerin bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi 16 Şubat 2019, 06:06 Son Güncelleme: 16 Şubat 2019, 06:27 Yeni Şafak